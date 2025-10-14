Virginie et Christophe Casazza sont un couple, mais sur nos ondes, c'est chacun son émission mensuelle de 26 minutes : de la méditation en mouvement (méthode Feldenkrais) avec Un zeste de Zen pour l'une, et une balade historico-culinaire et musicale pour l'autre.

Parmi les bénévoles de Transistoc'h, il y a un couple de choc : Virginie et Christophe Casazza. Tous deux ont créé l'association La Niac qui anime Locronan et la Cornouaille, autour du cinéma et de la cuisine (entre autres).

Christophe a fait du festival Silence ça touille une marotte qu'on a pu entendre pendant la saison 2024-2025. Il revient en 2025-2026 avec Le goût des oreilles, une émission mensuelle de 26 minutes qui conjugue cuisine et musique, pour la grille des programmes de Transistoc'h Quimper.

Virginie se lance à son tour sur nos ondes et propose Un zeste de zen séance mensuelle de 26 minutes de Feldenkrais, une pratique qu'elle enseigne par ailleurs. Il s'agit de méditation en mouvement, à suivre chez soi au son de la voix de la praticienne, pour réécouter son corps et son esprit. C'est accessible à tout public.