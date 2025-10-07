Dans Ouzh taol ce mois-ci, on débat autour des ustensiles de cuisine : lesquels sont indispensables ? Lesquels sont utiles, mais contournables ? Y a-t-il éventuellement de faux amis ? Les réponses dépendent évidemment des comportements et habitudes alimentaires et des cuisinières ou cuisiniers.

On peut désormais cuisiner sans (presque) mettre la main à la pâte... grâce aux robots qui font tout (mais qui sont très coûteux). Ils hachent, mixent, cuisent, etc. Nous allons cependant nous pencher dans cette émission sur la base des ustensiles pour une transformation simple des aliments ; pour les personnes non expertes mais qui souhaitent malgré tout utiliser des produits "bruts" et les transformer.

Casserole avec couvercle et couteau bien aiguisé

Pour un profil "grand débutant" de type étudiant — en solo — qui a peu de moyens, une casserole et son couvercle, de préférence en inox pour éviter les matières toxiques, peuvent déjà permettre beaucoup de réalisations, y compris la cuisson d'un steak (sans le couvercle, à feu vif) ou d'un plat mijoté (à feu doux avec le couvercle). On passera plus tard à la poêle, la sauteuse, voire la cocotte ou le cuit-vapeur. Sophie insiste sur la qualité des couteaux : un à lame lisse, l'autre dentelé, et surtout, bien aiguisés ! C'est une base pour travailler correctement et ne pas se blesser (un couteau qui coupe mal risque de déraper sur vos doigts ou votre main). Éliane mentionne l'incontournable couteau emblématique des Antilles : le couteau Chien®.

Du point de vue des modes de cuisson, si, pour cuire, on dispose uniquement d'un four à micro-ondes, on peut déjà réaliser de nombreux plats et même des gâteaux !

Ajoutez un petit saladier ou un grand bol et votre équipement minimaliste peut être considéré comme complet.

Ustensiles manuels et robots culinaires

L'idéal pour économiser l'énergie, c'est bien sûr de se passer d'appareils électriques : épluche-légumes manuel, avec un modèle adapté à sa main, moulin à légumes (à manivelles) essoreuse à salade, écrase-ail... si on aime cuisiner le végétal, ce sont des outils bien précieux !

Selon le nombre de convives, les choix et goûts alimentaires, les habitudes culturelles, la taille de la cuisine, le temps dont on dispose, l'ustensile indispensable en cuisine peut donc être très différent. Les Asiatiques ont souvent absolument besoin d'un cuiseur de riz... Éliane est quant à elle devenue une adepte du "airfryer" (friteuse sans huile) ; elle le trouve rapide et économique puisque, pour un couple ou une petite famille, il permet d'éviter d'utiliser le four, plus énergivore. Les adeptes des frites sont cependant réservés : les pommes de terres en bâtonnets cuites dans cet appareil sont incomparables avec les frites de friteuse.

Si vous souhaitez vous doter de matériel de qualité, faites comme Françoise et scrutez les équipements employés dans les émissions culinaires.