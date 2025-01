Le salon du Vin nature et de l'illustration revient au Faou les 15 et 16 juin 2024, avec de la radio dedans ! Transistoc'h y implante son studio pour plusieurs heures de programme en direct : interviews de vigneronnes,vignerons, dessinatrices et dessinateurs, mais aussi musique à déguster et autres goulées de bonne humeur.

Cette année, l'illustration se concentre sur la bande-dessinée et BD jeunesse mais d'autres artistes de l'image participent à cette 3e édition du Salon du vin nature et de l'illustration, dans les rues de le Faou, le samedi 15 et dimanche 16 juin 2024.

La rue du Général de Gaulle sera donc piétonne pendant les deux jours pour permettre au public de déambuler entre les stands de production de vin nature (ou biologique), de dessins et illustrations, sans oublier les animations, notamment à la librairie Gwennili, co-organisatrice du salon. Transistoc'h installe son studio sur le trottoir et ouvre ses micros pour plusieurs heures de programmes : interviews, reportages, musique...

Les vigneron·ne·s :

- Domaine de l'Anchois (Bouches-du-Rhône)

- Domaine viticole Regarde moi venir (Vaucluse/Lubéron)

- Domaine Badéa (Drôme)

- La cave à Janot (Puy-de-Dôme)

- Les Maisons Rouges (Sarthe)

- Tizh (Morbihan)

- Domaine Menina d'Uva (Portugal)

- Domaine Obrière (Hérault)

- Domaine Martin Jund (Alsace)

- Domaine de la Paonnerie (Loire-Atlantique)

- Domaine de L’Austral (Maine-Et-Loire)

- Domaine du Chai Volant (Pyrénées-Orientales)

- Les Pierres Sauvages (Vaucluse)

- Fontaine des grives (Dordogne)

- Pétouin et Enragé (Loire-Atlantique)

- Sous le sabot - Famille Renard (Rhône)

- Domaine Janiashvili et Domaine Kardanakhi (Géorgie)

Les illustrateur·rice·s :

- Anne Zeum (Brest)

- Florent Grouazel (Lorient)

- Marie Dubois (Eure-Et-Loir)

- Kris (Brest)

- Théo Calmejane (Douarnenez)

- Claire Schvartz (Nantes)

- Jean-Charles Baty / Julie Billault (Nantes)

- Charline Giquel (Douarnenez)

- Sébastien Piquet (Morbihan)

- Julien Solé (Brest)

- Boris Guilloteau (Tours)

- Aurore Colliou (Hanvec)

- Thibaut Thierry (Lampaul-Plouarzel)

- Manuela Dupont (Briec)

- Léa Ubertini (Douarnenez)

Sur nos ondes :

Un programme spécial en direct de 15 à 20h le samedi 15 juin 2024 et de 11h à 17h le dimanche 16 juin 2024 avec