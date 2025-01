Rencontre radiophonique avec Jacques Carroget, ancien vigneron et pionnier du vin nature au salon Vin nature et illustration 2024 du Faou.

Jacques Carroget est ancien vigneron (Domaine de la paonnerie, Ancenis), longtemps président du premier syndicat des vins nature en crée en 2019, il passe petit à petit la main. Aujourd’hui, il est coprésident du syndicat qui rassemble plus de 250 producteurs et productrices de toute la France. Transistoc ‘h l’a rencontré pour une discussion radiophonique lors du salon des vins. On parle de bio, du vivant dans l’agriculture, il nous fait part de sa déception face à la lenteur de la prise de conscience des professionnels à opérer des transitions. On parle aussi de plaisir, d’émotion et de musique !

Merci à Jean de la Cave à Jeanneau et à Sancho (le Bistrot des copains – Transistoc’h) qui nous ont rejoint en fin d’émission.