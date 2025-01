Cette saison radio 2024-2025 de Transistoc'h sera la neuvième pour l'émission quotidienne, le Lem. Quelques évolutions permettent de rafraichir ce rendez-vous phare de notre station.

Lem notre émission quotidienne, continue à vous faire découvrir le Finistère par les oreilles et les chemins détournés, loin de l'actualité (à part celle des arts).

Lem est longtemps restée la même, mais cette fois, on change aussi. Un peu.

En première partie, toujours une interview de 26 minutes de celles et ceux qui font vivre notre territoire, au plus près et au naturel, interview rediffusée le lendemain matin à 8 h 30.

Pause musicale avec l'émission Sonar

Ensuite, place au Sonar, notre célèbre émission musicale qui met en avant les nouveaux albums d'artistes très variés et repérés par notre équipe de choc de programmation. Rien que de la bonne musique !

Après cette parenthèse, ce sont les deuxièmes parties de Lem qui changent un peu cette saison 2024-25 : les lundis, mercredis et jeudis, il y aura plus souvent des invités en direct, autour d'un sujet, voire deux sujets, généralement plutôt lié(s) aux spectacles, festivals, saisons culturelles, etc. Même s'il y a encore des reportages plus courts aussi, car tout le monde ne peut pas venir dans notre beau studio.

Marottes du mardi et coulisses de la radio le vendredi

Le mardi ce sont nos marottes... en gros ça veut dire nos manies, mais de bonnes manies qu'on veut partager en plateau avec vous, chères auditrices et chers auditeurs : des préconisations culturelles, de sorties, de loisirs, par les bénévoles et salariés de la radio.

Le vendredi, ce sont les coulisses, car on a la prétention de penser que l'envers du décor de notre radio associative peut vous intéresser : nouveautés de l'antenne, vie des bénévoles, ateliers radio, autres projets...

Plateau en direct d'une commune de notre territoire de diffusion un vendredi par mois

...sauf quand le Lem se transporte en extra-muros, une fois par mois, le vendredi, pour le plateau des communes : on s'installe dans une commune de notre zone d'émission et on la fait découvrir pendant une heure en direct et en public. La première, c'est le 4 octobre 2024 et c'est à Port-Launay !