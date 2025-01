C'est bientôt la rentrée de la saison radio 2024-2025 pour Transistoc'h (qui ne s'appelle plus Radio Évasion). Rendez-vous le 16 septembre 2024 pour découvrir tout ce qu'il y a de nouveau sur nos ondes et au-delà !

On va garder quelques surprises pour le jour J, mais sachez qu'il y aura du changement !

Un nouveau nom, de nouveaux logos, une nouvelle adresse internet

Bien sûr, vous commencez à le savoir, le nouveau nom de la radio devient officiellement et uniquement Transistoc'h parce que : la radio un peu vintage comme on aime, le clin d'œil à la langue bretonne et la transition écologique et sociale qui nous intéresse. Réécoutez l'interview de notre coordinateur Yann Simon pour savoir pourquoi - comment on a changé de nom.

Le changement de nom suppose de nombreuses autres transformations, en coulisses et en vitrine, à commencer par l'identité visuelle : le logo complet ci-dessous ; il se décline aussi en noir sur fond blanc et en format "facivon" en couverture de cet article.

Nous avons changé les noms de nos profils et pages sur Facebook, Linkedin et Google/Youtube (on a laissé tomber X).

Nous avons martelé le nouveau nom à l'antenne, et à partir de cette rentrée tout l'habillage sonore mentionnera "Transistoc'h" et exclusivement ce nouveau nom. Vous découvrirez nos nouveaux slogans et les nouveaux sketches de Pierre-Yves et Sebaa.

D'ici au 16 septembre 2024, les dernières touches de changement auront eu lieu : nouvelle adresse du site internet transistoch.bzh et même — si tout va bien — l'affichage RDS sur les autoradios. Bref, Radio Évasion aura vécu et on souhaitera longue vie à Transistoc'h !

La rentrée du Lem, l'émission quotidienne de Transistoc'h

Pourquoi le 16 septembre 2024 ? Parce que c'est le jour de la reprise du Lem notre émission quotidienne, celle qui continuera à vous faire découvrir le Finistère par les oreilles et les chemins détournés, loin de l'actualité (à part celle des arts).

Lem est longtemps restée la même, mais cette fois, on change aussi. Un peu. En première partie, toujours une interview de 26 minutes de celles et ceux qui font vivre notre territoire, au plus près et au naturel, interview rediffusée le lendemain matin à 8 h 30. Les deuxièmes parties de l'émission s'annoncent en revanche très différentes de ce qu'elles étaient avant, plus variées aussi… on vous laisse patienter !

Et en octobre, la nouvelle grille des programmes de la radio

La nouvelle grille se mettra en place progressivement pour commencer début octobre et de nouvelles émissions sont attendues. On retrouvera aussi des classiques : Play it loud, le Bistrot des copains, Pourquoi pas vieilles, Vous reprendrez bien un peu de SF, Au détour d'une rencontre, Ribines ou encore Sonar quand les volontaires en service civique seront là. Leur recrutement est d'ailleurs toujours en cours, faites passer l'info !

Pour les missions de programmation musicale

Pour la mission de reportage