À l'occasion de la Coupe du monde de football 2026, le futur Espace de vie sociale de l'Aulne maritime a proposé quatre soirées au Bistr'os, café associatif de Rosnoën : à chaque fois, un débat autour du foot a précédé le visionnage d'un match commenté en direct par les habitantes et habitants. Ces "rencontres intergalactiques du football populaire" ont été retransmises sur les ondes de Transistoc'h.

La page Facebook de l'Espace de vie sociale Aulne maritime

La page Facebook du Bistr'os, bistrot associatif de Rosnoën

Le futur Espace de vie sociale de l'Aulne maritime aura pour mission de proposer des activités et des moments de rencontres aux populations des communes de Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h, Le Faou et Rosnoën, comme le fait l'Ulamir de la presqu'île de Crozon qui porte le projet.

Pour se faire connaître et tester des propositions, l'EVS a organisé avec la complicité du Bistr'os et de Transistoc'h quatre soirées à l'occasion de la Coupe du monde de football 2026.

Le programme était à chaque fois le suivant :

Une heure de débat autour d'une question liée au foot ; l'émission Never Walk Al'Aulne,

Puis le commentaire du match en direct par des habitantes et habitants volontaires.

Le 11 juin 2026

Le foot peut-il être apolitique ? Avec Anne-Marie Gloaguen, professeure de lettre retraitée, profane de foot mais lectrice de Rouge ou Mort sur Bill Shankly, et Patrice Salaun, ex journaliste sportir au Télégramme et à L'équipe et militant d'un foot populaire + Match Mexique-Afrique du Sud

Le 16 juin 2026

Foot et culture, mariage impossible ? Avec Kris, scénariste de BD, co-auteur de Un maillot pour l'Algérie, Lionel Jaffrès, metteur en scène et dramaturge au Théâtre du Grain, Malina Madec, autrice au Théâtre du Grain + Match France-Sénégal

Le 22 juin 2026

Le foot pour tou.t.es, comment agir localement ? Avec Laurent Bescond, fondateur du foot féminin à l'AS Dirinon, Luc Treguer, dirigeant de l'AL Coataudon qui accueille notamment des jeunes migrants, Cyril Barneoud, dirigeant du foot féminin à l'ES Cranou et Jérôme Le Pape, co-fondateur de la section foot en marchant de l'ES Cranou + Match Argentine-Autriche

Le 10 juillet 2026

Foot et arbitrage, pourquoi tant de haine ? Avec Mickaël Kerneis, Maire de Rosnoën et ancien arbitre de l'ES Cranou, Bruno Derrien, ancien arbitre international, et Roland Brancourt, co-fondateur du FAD, championnat en auto-arbitrage + Match Espagne-Belgique