Le Jeu des 1000 hectares, clin d'œil au célèbre Jeu des 1000 euros de France Inter est un atelier radio animé par Transistoc'h lors d'une journée technique du Parc naturel régional d'Armorique : une formule ludique qui a permis aux participants d'échanger sur les solutions pour préserver la biodiversité.

Retrouvez la trame verte et bleue sur le site internet du Parc naturel régional d'Armorique

Le Parc naturel régional d’Armorique organise régulièrement des journées techniques à destination des agents et élus des collectivités de son territoire ou de toute la Bretagne autour des thèmes qu'il porte. Ce 6 décembre 2024, la journée était consacrée aux trames écologiques : trame verte et bleue (continuité des haies et des zones humides), trame noire (zones de nuit sans éclairage artificiel), trame brune (sols sans artificialisation), etc.

Une tempête de cerveaux radiophonique et ludique

Parmi les interventions proposées, celle de Transistoc'h consistait en un atelier radio qui pastichait le célèbre Jeu des 1000 € de France Inter. Quelques questions ont permis aux participants d'échanger sur les solutions concrètes pour préserver la biodiversité dans leurs collectivités.