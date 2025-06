Cette année, après avoir travaillé toute l’année sur la revue de presse radio, les élèves de CM de l’école de Daoulas se sont essayés à un nouvel exercice : l’interview radiophonique. Et pas avec n’importe qui ! Ils ont eu la chance de rencontrer un champion local qui fait régulièrement l’actualité : Olivier Le Gac, cycliste professionnel de l’équipe Groupama-FDJ.

Olivier Le Gac est un habitué des plus grandes compétitions du monde : le Paris-Roubaix, le Tour des Flandres, mais aussi les trois Grands Tours que sont le Tour de France, le Giro et la Vuelta. Il participera d’ailleurs ce dimanche au Championnat de France avec son équipe.

Le micro a circulé entre Oona, Malia, Aileen et Paul-Joris, qui ont préparé des questions avec l’ensemble des élèves. Ils ont découvert les coulisses d’un métier exigeant, entre passion, rigueur, entraînement intensif et solidarité d’équipe. Au cours de cette interview, nous avons discuté avec Olivier Le Gac de son parcours dans le cyclisme, depuis ses débuts en club jusqu’à son titre de champion du monde junior. Il nous a expliqué comment il s’entraîne, son rythme de vie, son alimentation, mais aussi les difficultés et les risques de son métier. Nous avons parlé des grandes courses auxquelles il a participé, comme le Tour de France, et de ce que cela implique de faire partie d’une équipe professionnelle.