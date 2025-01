Le podcast de Daoulas : une revue de presse par les élèves

Le projet "Une année d’actu" à l'école Josette Cornec de Daoulas vise à initier les élèves de CM1-CM2 aux médias à travers la création d'un magazine radiophonique mensuel. Grâce à une approche théorique et interactive, les enfants découvriront comment une émission se conçoit, se produit et s’enregistre. Chaque mois, ils participeront à des conférences de rédaction pour proposer et sélectionner des sujets d’actualité, tout en développant leurs compétences en recherche, sélection d'informations, et écriture collaborative.

Les élèves se répartiront ensuite en petits groupes pour rédiger et enregistrer leur revue de presse. Ce processus permet de renforcer leurs compétences en expression orale et écrite, tout en stimulant leur esprit critique face aux sources d'information. Le projet leur offre ainsi une expérience concrète et éducative, les sensibilisant à l'importance des médias dans notre société et les préparant à devenir des citoyens informés et responsables.