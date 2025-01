Dans ce cycle 3 Littoraux poétiques, l’École des hautes études en sciences sociales s'est penchée sur les relations sensibles des scientifiques aux milieux littoraux. Il s'agit de restituer ces émotions, ces sensations en dehors des formats d'expression habituels des milieux scientifiques : par deux webinaires, et un podcast réalisé avec le concours de la radio. Le cycle est aussi l'occasion de faire connaître des œuvres de création qui ont marqué le parcours des chercheuses et chercheurs littoralistes.

illustration : Cécile Borne, 2023, Les indigènes du 7ème continent. © C. Borne. Découvrir le travail de l’artiste

C'est un trilogue : entre deux scientifiques - l'un ou l'une qui répond aux questions de l'autre - et l'œuvre choisie par l'invitée ou l'invité : comment ces œuvres nourrissent-elles les travaux de recherche ? Comment aident-elles à penser la complexité des milieux d’interface ? Que nous disent-elles des multiples façons dont se construisent des assemblages interdisciplinaires aujourd'hui ?

Séance 1 – Le temps des grèves - Une histoire interdisciplinaire des littoraux bretons (XVème-XXIème siècle) (24 novembre 2023)

Invité : Yves-Marie Paulet, écologue, professeur de biologie marine à l’Université de Bretagne Occidentale à l’occasion de la parution du livre Le littoral : le passé futur de la Bretagne (éd. CRBC, 2023), issu d’une collaboration au long cours avec les historiens des littoraux Gérard Le Bouëdec et Olivier Corre.

Yves-Marie Paulet reviendra sur les conditions d’articulation de leurs expériences, de leurs disciplines et de leurs savoirs.

Podcast associé : Autour de L’ivresse des grèves, d’Yvon Le Corre

Séance 2 – Reconstruire le continuum mer-terre : Interfaces littorales, scientifiques et sensibles (15 décembre 2023)

Invité : Yves Hénocque, biologiste et écologue, Secrétaire général du Plan Bleu Méditerranée, Président du Comité littoral et mer Fondation de France

Yves Hénocque évoquera à partir de ses multiples expériences, les espaces et conditions de l’ouverture interdisciplinaire dans le « creuset » que constituent, à cet égard, les interfaces littorales. Discutante : Charlotte Michel, Docteur en sciences de l'environnement, bureau d'études Usages et Territoires

Podcast associé : Autour de La forêt amante de la mer, d’Hatakeyama Shigeatsu

