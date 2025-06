Quand les élèves de Jean Moulin interrogent une athlète olympique

Dans le cadre de leur série Le Podcast Nature, les élèves du dispositif ULIS du collège Jean Moulin de Châteaulin ont réalisé une interview de la kayakiste olympique Léa Jamelot. En amont de son passage à Châteaulin, Léa s’est prêtée au jeu des questions, avec simplicité et engagement.

Une aventure humaine et sportive sur le canal

Léa Jamelot, double participante aux Jeux Olympiques (Rio 2016, Tokyo 2021), s’est lancée un défi d’envergure : descendre le canal de Nantes à Brest en kayak, pour mettre en lumière ce patrimoine fluvial méconnu. À travers ce périple, elle souhaite promouvoir la pratique sportive accessible, le lien au territoire et les rencontres humaines qui jalonnent son parcours. Entre les contraintes logistiques, les franchissements d’écluses et les kilomètres à la force des bras, Léa raconte une aventure à taille humaine, ancrée dans les paysages bretons et portée par une volonté de transmission.

Le 13 juin, Châteaulin célèbre le canal

Le vendredi 13 juin, la Ville de Châteaulin accueillera officiellement Léa Jamelot lors d’une journée ouverte à toutes et tous. Dès 12h30, un déjeuner champêtre sera proposé au camping de Rodaven, avec foodtruck et ambiance conviviale. À 16h, le public pourra participer à une descente encadrée en kayak jusqu’à Port-Launay (5 km, sur inscription via chateaulin.fr, 70 places disponibles). Enfin, à 17h, le passage collectif de l’écluse clôturera cette journée symbolique. Soutenu à hauteur de 5 000 € par la Ville, cet événement s’inscrit dans une politique locale active de valorisation du sport et du canal, en partenariat avec le club Aulne Canoë Kayak, acteur incontournable du territoire.