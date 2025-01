Collège Jean Moulin à Châteaulin : quand les élèves explorent la nature en podcast

Le collège Jean Moulin de Châteaulin propose Le Podcast Nature, une série de podcasts réalisée par les élèves du dispositif ULIS, encadrés par Cécile Boichard, accompagnés par Transistoc’h et soutenus par le Fonds d'Innovation Pédagogique. Ce projet offre aux élèves l’opportunité de plonger dans l’univers de la production radiophonique : préparation des interviews, enregistrement des émissions et réalisation de chroniques n’ont désormais plus de secrets pour les élèves. Mais Le Podcast Nature ne se limite pas à la technique : il s’appuie sur le patrimoine naturel pour explorer comment l’homme peut en tirer profit tout en le préservant, ouvrant ainsi des discussions et des échanges sur l’environnement et la découverte du territoire et du patrimoine local.

Chaque épisode met en lumière une facette du patrimoine naturel et invite à réfléchir sur notre relation avec celui-ci. Grâce à des interviews d’experts, des chroniques informatives , les élèves d’ULIS abordent des sujets variés autour de la nature, en lien avec leur région et au-delà. À travers Le Podcast Nature, ces jeunes reporters s’initient aux médias tout en sensibilisant leurs auditeurs à la richesse et aux défis de leur environnement.