Pendant deux ans, le Lapic, petit fleuve du Porzay, a fait l'objet d'un atlas socioculturel qui a rassemblé la population locale autour de ses paysages, son patrimoine, des souvenirs personnels... Retour sur cette démarche menée par l'Epab, Établissement public de gestion et d'aménagement de la baie de Douarnenez.

L'atlas socioculturel du Lapic sur le site internet de l'Epab

Le site internet de l'atlas socioculturel du Lapic

Lancés par l'association Eau et rivières de Bretagne et portés par la Région Bretagne, les atlas socioculturels ont mis en lumière plusieurs rivières bretonnes, en leur redonnant aussi leurs dimensions sensibles. Dans le Porzay, c'est l'Epab, Établissement public de gestion et d'aménagement de la baie de Douarnenez qui a eu l'idée de mener l'atlas du Lapic.

Ce petit fleuve qui prend ses sources à Cast et Locronan, traverse Plonévez-Porzay et se jette dans la mer au pied du village de Tréfeuntec était connu des anciens qui avaient pu jouer sur ses rives ou dans son lit. Les liens s'étaient cependant distendus au fil des années ; en outre, les nouvelles populations du bassin versant ignoraient largement la rivière, plutôt cachée dans le paysage et peu accessible.

Retrouver des liens affectifs avec le Lapic

Les opérations publiques menées par l'Epab à l'occasion de l'atlas socioculturel ont "redonné vie" au Lapic au point de le personnifier, ou presque ! Des causeries ont permis à la population d'échanger des souvenirs et des informations, les propriétaires des terrains qui bordent la rivière (beaucoup de terres agricoles) ont ouvert l'accès le temps d'une balade commentée ou d'une "traversée". Des expressions artistiques ont été proposées au public curieux de découvrir ce mystérieux cours d'eau. On a pu constater qu'il était abordable depuis le bois du bourg de Plonévez-Porzay et la commune travaille désormais à sa valorisation. La population locale a en tout cas répondu présente et bien suivi les rendez-vous du Lapic.

Des émissions de radio et des collectages sonores ont aussi eu lieu ; vous pouvez réécouter une traversée menée en juin 2023 et une autre en mai 2024.

Une fête est venue clore la série d'événements liés au Lapic le 12 octobre 2024.

Il reste à découvrir deux livrets de textes, photos, dessins... L'atlas en ligne toujours ouvert : si vous avez des photos, des documents, des anecdotes sur le Lapic, vous pouvez toujours les transmettre à l'Epab pour alimenter l'atlas.