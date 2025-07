Gérard Duchemann est un artiste, musicien, chanteur et ancien cuisinier du studio d’enregistrement du château d’Hérouville. Il nous raconte son parcours professionnel très riche, de sa jeunesse à nos jours.

GG Duchemann sur Soundcloud

Épisode 1 : rock au club Med et Ripaille

Gérard découvre la musique à l’adolescence et, fan du rock’n roll, avec son alter ego, Pierre Chérèze, dès leur plus jeune âge, ils partent en Turquie animer les clubs Med’. De retour en métropole, ils s’installent dans la région nantaise et se font recruter pour animer les bals. Gérard rencontre ainsi les musiciens qui feront l’embryon du groupe Ripaille.