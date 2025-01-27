Au festival de cinéma de Douarnenez 2025, l'association Vos gueules les mouettes a réalisé cinq/six émissions plateau pour faire découvrir les luttes en Amazonie - invitée cette année - et à Douarnenez, ou ailleurs.

Le Soundcloud de l'association Vos gueules les mouettes

Lundi 18 août 2025 : amazoniser le monde avec Eliane Brum et Waja Wipai

Eliane Brum et Waja Xipai, 'Amazoniser le monde

Mardi 19 août 2025 : sauver en Méditerranée

À l’occasion de la projection de Fuocoammare de Gianfranco Rosi, nous revenons sur la situation migratoire en Méditerranée et les opérations civiles et citoyennes de recherche et de sauvetage.

En plateau, Valérie, bénévole à l’antenne Finistère-Sud de SOS Méditerranée et des interviews de Sabrina, Babacar et Violette pour Alarm Phone, une bénévole de Captain Support et un invité surprise, Mortaza Behboudi qui nous parle de blanquette de veau et d’immigration afghane.

Mercredi 20 août 2025 : les nouveaux médias autochtones d'Amazonie équatorienne et l'extractivisme

Avec Mullu.TV et Alexandra Narvaez, en Amazonie équatorienne

Jeudi 21 août 2025 : les luttes agro-écologistes des Quilombos

L'association AMAR et Maria Do Socorro, porte-parole de la CONAQ pour parler des luttes agro-écologistes et des luttes des Quilombos au Brésil.

Vendredi 22 août 2025 : luttes et logement avec Les Roches blanches /et les squats queers avec Irene Bailo

Les Roches blanches le squat emblématique de Douarnenez, et une réflexion plus large sur le système-logement. Une émission "bonus" sur les squats queer avec Irène Bailo.