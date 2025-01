Comme chaque année, deux volontaires en service civique vont explorer le festival des Transmusicales de Rennes, avec leurs micros et les oreilles bien ouvertes. Dans la besace de Salomé et Pierre-Louis pour cette édition 2023 : le regard de deux photographes, la prévention des violences sexistes pendant le festival, et de la musique bien sûr !

Le site internet des Transmusicales de Rennes

Deux photographes posent des mots sur leur travail de mise en image du festival : Philippe Remond, photographe professionnel qui officie dans l'équipe des Trans depuis 2005 et Christophe David, photographe amateur.

Il est aussi question de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles en milieu festif avec l'association Les Catherinettes et l'application mobile Safer.

En diffusion, un artiste qui se produit cette année aux Transmusicales et dont nos deux reporters ont bien apprécié le concert : Joe York . Pierre-Louis a bien apprécé la "green room" (salle électro). Salomé, qui n'avait pas encore vécu de grand festival, a été quant à elle très impressionnée et a bien goûté le choix des multiples ambiances.