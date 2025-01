Réalisée en partenariat avec l'association Du bruit sur le pont, l'émission mensuelle Ça c'est de la musique vous propose de (re) découvrir des artistes injustement dans l'ombre.

Du bruit sur le pont est une association ouverte à toutes et tous les musiciennes et musiciens de Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h quels que soient leur niveau et leur instrument (y compris le chant). L'idée est de se retrouver régulièrement à la MPT de Pont-de-Buis pour jouer ensemble et préparer a minima la fête de la musique en juin. Pour faire connaître l'association, les deux fondateurs Lucie Levaillant et Patrick Hoareau ont eu l'idée de s'adresser à Rémy Toularastel, lequel a tout de suite pensé à une ... émission de radio (comme il en fait lui-même avec la science-fiction).

Artiste à (re) découvrir avec reprise par Du bruit sur le pont

Voici donc une nouvelle émission musicale sur le 100.4 FM : Ça c'est de la musique se donne pour mission de mettre en lumière des artistes que l'équipe estime un peu trop dans l'ombre, injustement. Le prisme de Lucie et Patrick est plutôt blues rock mais on ne s'interdit pas d'explorer d'autres styles de musique, pourvu que ce soit bon et que les membres de Du bruit sur le pont soient d'accord pour reprendre un titre ou deux de l'artiste. Car c'est aussi ça le principe de l'émission : une reprise dans nos studios.