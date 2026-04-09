Les plantes aromatiques enchantent nos petits plats

Dans Ouzh taol ce mois-ci, on rappelle à quel point les plantes aromatiques sont formidables pour enchanter nos petits plats : lesquelles choisir, avec quoi les utiliser et comment les cuisiner, on vous dit tout !

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Complémentaires des épices, les plantes aromatiques ont tout pour plaire en cuisine : des vertus que leur prête la médecine traditionnelle, et parfois validées scientifiquement, aux goûts étonnants qu'elles peuvent transmettre aux mets que nous préparons, sans oublier le côté esthétique. On peut ajouter à leurs avantages la gratuité quand on a la chance de pouvoir les faire pousser soi-même, au jardin ou en bac intérieur. Les utiliser en cuisine est aussi un bon moyen de réduire sa consommation de sel.

Les plantes aromatiques, tout un univers pour vos préparations culinaires

Les usages sont nombreux et varient selon l'état des herbes aromatiques : sèches, elles seront plutôt consommées en plats chauds et fraiches en salade.

Bien sûr, il y a les usages classiques : persil dans le taboulé, coriandre dans les soupes asiatiques, origan ou thym secs sur la pizza, etc.

Le Céleri perpétuel ou la livèche fera merveille dans les potages et coulis de tomates, ou pour rehausser la sauce d'un ragout, du bœuf bourguignon au chili con carne.

Les herbes fraiches sont incontournables dans certaines sauces comme l'estragon dans la béarnaise, mais elles peuvent surprendre aussi dans une mayonnaise ou un tzatziki (l'estragon se marie parfaitement avec le concombre). Pensez aussi à elles dans vos salades sucrées : la mélisse ou la verveine en salades de fruits.

Aiguisez votre curiosité en testant des herbes moins connues comme la Coriandre vietnamienne qui s'adapte bien au climat breton et a l'avantage de ne pas monter en graine, contrairement à sas cousine européenne, ou la Criste marine, une ombellifère qui pousse en bord de mer à l'état sauvage, sent l'anis et le citron, et s'accorde parfaitement avec les poissons en papillote, comme c'est le cas aussi de l'aneth qui pousse aussi à l'état sauvage.

On peut sans problème succomber à la mode des fleurs comestibles avec la capucine, qui pousse très bien et dont les feuilles aussi ont un petit goût poivré qui rappelle le cresson et rehausse le goût des salades.

Culture et conservation des plantes aromatiques culinaires

Si vous cultivez vous-même vos plantes aromatiques, sachez que les goûts peuvent beaucoup varier d'une espèce à l'autre, comme dans le cas des menthes, et que le climat compte : un origan qui a poussé au chaud soleil est bien plus parfumé qu'un origan d'été gris... Veillez aussi à les couper de la bonne manière, pour qu'elles repoussent efficacement.

On peut ajouter à la famille des plantes aromatiques culinaires, les alliacées : ail, échalote ou oignons sont souvent des indispensables. Là encore, on peut facilement les cultiver dans son jardin. Bien les mettre au soleil pour qu'elles terminent leur séchage et les conserver dans un endroit sec et aéré.

La conservation des plantes aromatiques varie aussi selon les espèces : le basilic peut être surgelé, ou infusé dans l'huile pour les pâtes. Le persil ciselé, la menthe, le fenouil, les coriandres se conservent bien congelées. Pour le céleri perpétuel, l'origan, le romarin ou le thym, on pourra préférer le séchage (en bouquet la tête en bas). C'est même indispensable pour le Laurier sauce afin de réduire sa toxicité.

Dans tous les cas, lavez bien vos herbes aromatiques avant tout processus de conservation.

Séchées et broyées avec du sel de Guérande, elles pourront être offertes dans de jolis pots en cadeau.

Références :

La chaîne Youtube de Capt'aine Jules