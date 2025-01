"Nos déchets du quotidien : l'impact du plastique", c'était le sujet de la table-ronde proposée par la Maison de minéraux le 22 novembre 2023 au centre culturel l'Améthyste de Crozon. 5 scientifiques de différentes disciplines ont exploré cette vaste question.

La pollution plastique est un défi auquel nos sociétés doivent faire face, avec des impacts croissants sur la santé humaine et l'ensemble des écosystèmes. Malgré les premières alertes dans les années 1970 et les efforts réalisés depuis, la production des plastiques et ses impacts insupportables continuent à croître.

Cet échange fait le point sur la situation actuelle des pollutions plastiques, les prises de conscience et les actes qui ont suivi à l'échelle locale, régionale, nationale et internationale, mais aussi les efforts qui restent à mettre en place localement et globalement . Autour de la table, Aanchal Jain, laboratoire AMURE, pour échanger sur les politiques des déchets plastiques marins ; Ika Paul-Pont, laboratoire LEMAR, pour éclairer le devenir et la toxicité des plastiques ; Joëlle Richard, laboratoire AMURE, pour mieux comprendre les initiatives des Nations Unies ; Juan Baztan, laboratoire CEARC, pour en parler de l'articulation entre la connaissance et l’action ; Odeline Billant, UMR SAS, pour aborder les textes juridiques des sacs plastiques.

Cette conférence a été organisée dans le cadre la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, par la Maison des Minéraux et la Communauté de communes de la presqu’île de Crozon et de l’Aulne maritime, mise en image par Agnès Payraudeau et animée par Radio Évasion.