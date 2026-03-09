Dans Ouzh taol ce mois-ci, on s'intéresse à un fruit très populaire, dès le plus jeune âge et jusqu'au crépuscule de sa vie : on apprécie d'avoir la banane au menu ! Facile à transporter et à avaler, le fruit qui "se mange par les deux bouts" offre de multiples intérêts nutritionnels et culinaires.

La banane est bel et bien un produit français ; Éliane qui est née et a grandi en Martinique en sait quelque chose. La banane, c'était le dernier recours après le passage d'un cyclone, on ramassait celles des arbres couchés par le vent. Dieppe était le plus grand port bananier de France et les fruits trop mûrs étaient donnés aux enfants de la ville comme le père de Sophie.

La banane oui, mais en agriculture biologique et commerce équitable

La réputation de la banane e a été entachée en plusieurs points, du fait de sa culture : l'utilisation du chlordécone, pesticide qui a largement empoisonné les populations des Antilles ; et des conditions de travail proche de l'esclavage pour les personnes qui les récoltent dans certains pays. Il faut donc l'acheter bio et labellisée commerce équitable pour ne pas cautionner ces pratiques.

1000 variétés de bananes dont 300 comestibles

La banane est avant tout consommée comme fruit et comme dessert, sauf quand elle est "plantain". Elle est alors cuite et mangée comme un légume, soit cuite à l'eau, en chips à l'apéro, en gratin avec béchamel, ou dans un ragout (curry) de porc, poisson ou poulet. Il existe d'autres variétés la petite banane freyssinette au gout de framboise ; la figue-pomme un peu arrondie, la makandja, en rondelles avec du pain rassis trempé et une viande en sauce. À la Réunion, la fleur de bananier est cuisinée.

Un aliment nutritif et apprécié à tout âge

Il est rare qu'un enfant n'aime pas la banane ; pour les personnes âgées, c'est un aliment facile à avaler, surtout quand on a des problèmes de mastication ; on peut la picorer même sans être assis à table. Et c'est assez nourrissant, bien sucré quand on souffre d'hypoglycémie et riche en potassium, nutriment nécessaire au fonctionnement des cellules des nerfs et des muscles. On transporte facilement la banane, pour un goûter, un en-cas ou un pique-nique.

Trop mûre, faites-en de la confiture (à mélanger avec de la rhubarbe ou de l'orange), des chaussons (comme ceux aux pommes), ou un rhum arrangé (à consommer avec modération). Les Canadiens et États-uniens la consomment beaucoup en pain (banana bread).

Quant à la peau des bananes, on en fait désormais des produits cosmétiques. On peut aussi la composter sans problème.

Idées recettes à base de banane

Un plat gourmand et complet : faire revenir ses bananes à la poêle avec du beurre, les rouler dans du jambon blanc ajouter un riz curcuma et déguster !

Pour un dessert frais en été : mettez des bananes coupées en rondelles au congélateur (dans un papier sulfurisé) ; sortez-les du congélateur et mixez-les pour consommer dans la foulée cette "glace sans sorbetière" avec du chocolat fondu par exemple.

Un truc pour ne pas se noircir les mains en cuisinant des bananes vertes : huiler ses mains avant !