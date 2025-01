Au fil de l'Aber

Plongez dans une exploration sonore de l'Aber, à travers trois types de contenus à découvrir. Notre cartographie sonore, disponible en ligne, vous invite à parcourir les sons de ce territoire, avec pour fil conducteur la préservation et la valorisation de l'écosystème de l'Aber.

1. La balade sonore (sons numérotés de 1 à 10)

Découvrez les témoignages capturés le long du sentier, révélant les multiples facettes de l'Aber. Les enregistrements mettent en lumière les efforts collectifs de divers acteurs locaux pour protéger cette précieuse ressource naturelle. Trois grands thèmes sont explorés : la gestion de l'ea, le patrimoine historique, la biodiversité et la faune.

2. Souvenirs et mémoire du cours d'eau (sons numérotés de S1 à S5)

Imprégnez-vous des témoignages personnels d'habitants et de passionnés, qui partagent leurs souvenirs intimes de l'Aber. Ces récits touchants évoquent la beauté naturelle, les anciennes pratiques de pêche, et l'importance de la préservation de l'environnement. Les voix de Jean-Pierre Quéméner, Nicolas Mazeau, Joël Boezennec, Ségolène Guéguen, et Serge Kergoat vous transportent dans un voyage mémoriel, où chacun raconte avec émotion son lien unique avec l'Aber.

3. Un voyage historique à travers le temps (sons numérotés de H1 à H4)

Remontez le temps avec l'histoire de l'Anse de l'Aber, autrefois un site stratégique militaire. Didier Cadiou vous guide à travers les âges, de l'époque gauloise à la Seconde Guerre mondiale, dévoilant les secrets des fortifications et leur rôle dans la défense du territoire. Une invitation à redécouvrir le passé tumultueux de cette région, enrichie par ses vestiges historiques et ses anecdotes captivantes.

Cette cartographie sonore illustre la synergie entre divers acteurs locaux – agriculteurs, scientifiques, gestionnaires de l'eau, historiens, ornithologues et élus – qui collaborent pour préserver l'Aber. À travers les enregistrements, nous découvrons comment la gestion de l'eau, la protection de la biodiversité, et la valorisation du patrimoine culturel se conjuguent pour protéger cet écosystème vital. Une approche collective et intégrée, essentielle pour assurer un avenir durable à cette ressource précieuse.

Embarquez pour une expérience sonore, cliquez, zoomez et laissez-vous guider par les voix, les sons et les histoires de l'Aber !

La création de cette cartographie

Dans le cadre du projet "Au fil de l'Aber", la création de notre cartographie sonore a été une véritable exploration du paysage, de l'histoire et de la mémoire de l'Aber, ce fleuve côtier emblématique de la presqu'île de Crozon. Le projet a débuté par une phase de recherche documentaire en s'appuyant sur des sources scientifiques et des discussions avec des acteurs locaux comme Jean-Pierre Quéméner de l’association EOST, la Maison des Minéraux et la communauté de communes de la presqu’île de Crozon et de l’Aulne Maritime. Nous avons pris en compte les dimensions historiques, géologiques, biologiques et humaines du territoire pour identifier les points d’intérêt. La phase de terrain a permis de capter une large variété de sons : du bruissement de l'eau aux témoignages des habitants, pêcheurs, promeneurs et protecteurs de l'environnement. Ces éléments sonores permettent de créer une cartographie immersive qui va bien au-delà d'un simple tracé géographique, offrant une véritable invitation à découvrir la richesse de ce territoire où passé, présent et nature s'entremêlent au fil de l'eau.

Ce projet s'inscrit dans une démarche de valorisation patrimoniale, appuyée par un soutien accordée à Transistoc’h par la région Bretagne dans le cadre d’un appel à projets. En plus de la cartographie sonore, une exposition photo est prévue pour l'été 2025 à la Maison des Minéraux de Saint-Hernot, à Crozon. Cette exposition réunira une dizaine de photos réalisées par Pierre de Haynin.