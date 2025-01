Au cœur du Finistère, Radio Evasion se démarque non seulement en tant que média local, mais aussi en tant que partenaire engagé dans l'éducation aux médias, l’environnement et la culture. Radio Evasion travaille activement avec différentes écoles et structures de notre territoire en créant des opportunités uniques d'apprentissage et d'expression pour les jeunes et les élèves du département. Découvrons ensemble les projets qui débarqueront sur nos antennes pour cette saison 23-24.

Sciences de la Terre à l’école Julie Daubié à Saint-Ségal

En collaboration avec la maison des minéraux à Crozon, Radio Evasion a entrepris un projet passionnant axé sur les sciences de la Terre avec les élèves de l'école Julie Daubié à Saint-Ségal. L'objectif principal est de créer des productions sonores dédiées à différentes thématiques liées aux sciences de la Terre, notamment le climat, la paléontologie et la minéralogie.

Ces productions seront diffusées dans le musée de la maison des minéraux, où elles enrichiront l'expérience éducative des visiteurs. Une muséographie spécialement conçue pour ces productions permettra aux visiteurs de plonger dans le monde fascinant des sciences de la Terre. Ce projet, conçu en partenariat avec la maison des minéraux, vise à élargir la compréhension du public sur les sciences de la Terre. Il offrira une série de séquences informatives, ludiques et instructives, qui permettront aux visiteurs du musée de se familiariser avec divers aspects, de son histoire à ses caractéristiques géologiques.

Etre en voix

Le Run ar Puns et Radio Evasion se sont associés avec enthousiasme à trois établissements : l'ITEP de Toul ar C'hoat, la classe ULIS du collège Louis Hémon à Pleyben et l'ULIS du collège Jean Moulin à Châteaulin pour créer un projet original. 1 fois par trimestre, les élèves de ces écoles conçoivent une émission radio en réalisant une interview, une chronique et l’habillage de cette émission. Chaque classe est responsable d'une rubrique, et une artiste accompagnée par le Run ar Puns sera le coeur de chaque émission. L'artiste collabore ensuite avec la classe pour créer l'habillage de l'émission.

Chroniques Littéraires au Lycée de Kerneuzec à Quimperlé

Radio Evasion s'associe au lycée de Kerneuzec à Quimperlé pour parler littérature. En partenariat avec la documentaliste du lycée et une enseignante de français, Radio Evasion guide les élèves dans la réalisation de chroniques littéraires. Le projet comprend plusieurs étapes, de la conférence de rédaction à l'enregistrement en studio.

Du musée au micro

Du musée au micro est un projet d’éducation aux médias porté depuis l’année scolaire 2022-2023 par deux associations régionales : Bretagne musées, et la CORLAB (coordination des radios locales et associatives de Bretagne) réunissant de nombreuses radios de notre région. Le projet réunit radios et musées au sein de tandems à travers la région pour proposer à des classes une expérience de création radiophonique. Les élèves découvrent ainsi, localement, les univers radiophonique et muséal, en alternant séances en classe, au musée et à la radio. Une production radiophonique collective est prévue dans chaque trio, s’intéressant à une exposition, un savoir-faire ou tout autre contenu culturel valorisé par un musée. Cette année nous renouvelons notre partenariat avec l’écomusée des Monts d’Arrée et nous interviendrons au près de l’école de Saint Rivoal sur le thème de la tempête.

Le podcast de Ploug

Les vacances scolaires ne sont pas seulement synonymes de détente, mais aussi de découvertes culturelles grâce au partenariat entre Radio Evasion et le SIJ de Plougastel. Les jeunes de la commune ont la possibilité de créer des émissions radio pendant ces périodes. Cela leur permet de découvrir les richesses culturelles de leur territoire tout en développant des compétences en production radiophonique.

Promotion de l'Égalité des Genres à l'École Cornec de Quimerc'h

Radio Evasion s'est associée à l'école Cornec Quimerc'h pour promouvoir l'égalité des genres à travers des interviews et des portraits de femmes du territoire. Les élèves réalisent des interviews mensuelles de femmes impliquées dans divers domaines de la société (recherche, sport, inclusion, environnement), contribuant ainsi à l'éducation et à la sensibilisation sur cette question cruciale.

À la Découverte des Territoires d'Outre-Mer au Lycée de l'Aulne

Un autre projet passionnant mené par Radio Evasion concerne une classe de 2nd SAPAT au lycée de l'Aulne. Les élèves ont l'opportunité de découvrir les territoires d'Outre-Mer à travers des émissions qui explorent divers aspects géographiques, et culturels de ces régions.

L’Aire Terrestre Radiophonique de Dinéault

L'éco-école Pierre Douguet à Dinéault, en partenariat avec le Parc naturel régional d'Armorique, travaille sur son Aire Terrestre Éducative, donnant aux élèves la responsabilité de gérer un environnement naturel. Ces projets offrent des opportunités uniques pour la sensibilisation à l'environnement et la préservation.

Pour faire connaître leur ATE, l’ensemble des élèves de l’école, des toutes petites sections aux CM2, vont réaliser 8 émissions thématiques. Au programme, des chroniques, des comptines, des emplois du temps d’animaux et d’insectes, des ballades radiophoniques et des interviews !

Latitudes : des échanges culturels à l’échelle internationale

Radio Evasion favorise la solidarité internationale et l'interculturalité en organisant des échanges entre des élèves du Finistère et des élèves francophones à l'international. Les émissions traitent de la thématique des transitions environnementales, encourageant ainsi la compréhension mutuelle et la pensée critique. Cette année, ces échanges culturels auront lieu entre les villes de Quimper, de Sala Al Jadida, de Lesneven, de Varsovie, de Daoulas et de Santa Cruz de Tenerife.

Coz Toujours : Des Échanges Enrichissants à l'Hôpital Crozon

Radio Evasion s'engage également dans des projets intergénérationnels en collaborant avec l'EHPAD de l'Hôpital Crozon. Le projet "Coz Toujours" consiste en des discussions, des interviews et des séances d'écoute entre les élèves et les résident.e.s, créant des moments de partage et d'apprentissage.

Radio Evasion collabore activement avec une variété d'établissements éducatifs, créant ainsi des opportunités d'apprentissage et d'expression pour les jeunes et les habitants de tous âges de son territoire de diffusion. Les projets éducatifs de Radio Evasion sont conçus pour toucher un public large, des plus jeunes aux plus âgés, démontrant ainsi un engagement envers la diversité et l'inclusion.

L'ampleur de ces actions éducatives serait difficile à atteindre sans le soutien essentiel de nos partenaires. Radio Evasion remercie chaleureusement ses précieux soutiens, notamment la DRAC Bretagne, la SDJES du Finistère, le Pass Culture et le FONJEP (par le dispositif "Initiative pour la solidarité internationale").