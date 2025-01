L'action culturelle, l'éducation aux médias et l'animation d'ateliers radio sont un volet important de notre activité. Des interventions qui se déclinent auprès de différents publics, scolaires, personnes âgées en Ehpad, jeunes de la mission locale... En ce début 2024, on échange entre classes du monde entier, on raconte ses souvenirs, on interviewe des personnalités ou on fabrique une émission de A à Z.

Du côté des écoles, Jeanne Blanchard poursuit son projet Latitudes qui consiste à proposer à des classes finistériennes d'échanger régulièrement avec des élèves francophones à l'étranger, sur des sujets de société et notamment écologiques. Les CM2 du lycée Jules-Verne à Tenerife et les CM2 de l'école Cornec à Daoulas, ont ainsi débattu de la protection des espaces maritimes.

À l'école Cornec de Quimerc'h, c'est l'égalité des genres qui sert de fil rouge aux interviews et portraits de femmes du territoire que réalisent les élèves une fois par mois. Les dernières rencontres radiophoniques en date se sont faites avec Julie Rascle, dresseuse de chevaux et artiste équestre et Claire Cariou formatrice en réduction des déchets.

L'éducation artistique et l'inclusion se conjuguent dans le projet Être en voix mené par Pierre-Yves Boussard avec Run ar Puns à Châteaulin et qui implique l'ITEP de Toul ar C'hoat, la classe Ulis du collège Louis-Hémon à Pleyben et celle du collège Jean-Moulin à Châteaulin. Les jeunes ont conçu une émission radio en réalisant une interview de Solène Garnier, artiste accompagnée par le Run, une chronique et l’habillage de cette émission.

Les 16-25 ans de Châteaulin et ses alentours peuvent aussi s'essayer à la radio avec Yann Simon qui anime des ateliers en partenariat avec la Mission locale du Pays de Brest ; L'ÉMission locale - premier épisode - a ainsi abordé la santé mentale des jeunes.

Riches des longues années parcourues dans la vie, les résidentes et résidents de l'Ehpad de Crozon s'expriment aussi grâce au projet Coz toujours, dans lequel les souvenirs se mêlent aux sentiments ou impressions sur les évolutions du monde. Une nouvelle saison est diffusée dans Lem en ce mois de février, chaque vendredi.

Bien d'autres projets se poursuivent et vous les entendrez prochainement à l'antenne.

Ils sont à base d'éducation scientifique et de contribution à la muséographie de la Maison des minéraux pour les élèves de l'école Julie-Daubié de Saint-Ségal qui vont créer des séquences sonores sur les sciences de la terre à destination du public du musée. Transistoc'h et l'écomusée des monts d'Arrée travaillent en partenariat à l’école de Saint-Rivoal dont les élèves réalisent une série de chroniques sur le thème de la tempête.

Ou bien ce sont des chroniques littéraires radiophoniques comme au lycée de Kerneuzec à Quimperlé, des émissions voyageuses pour la classe de 2nde SAPAT du lycée de l'Aulne dont les élèves explorent les territoires d'Outre-Mer, des capsules sonores naturalistes cultivées dans l'aire terrestre éducative de l'éco-école de Dinéault, ou encore des podcasts réalisés par les jeunes de Plougastel-Daoulas.

Les partenaires qui financent ces projets sont nombreux et nous les remercions : Bretagne musées, la Corlab (Coordination des radios locales et associatives de Bretagne, le Parc naturel régional d'Armorique, le Service info jeunesse de Plougastel-Daoulas, la Direction régionale des affaires culturelles Drac Bretagne, le SDJES (Service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports) du Finistère, le Pass Culture et le dispositif "Initiative pour la solidarité internationale" du Fonjep. (Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire).

L'éducation populaire sur nos ondes, c'est tout le temps !

Agréée "Jeunesse et éducation populaire", notre association veille au respect des valeurs qui lui sont attachées : la liberté de conscience, la non-discrimination, un mode de fonctionnement démocratique. Mais plus généralement nous pratiquons aussi les méthodes qui caractérisent le mouvement de l'éducation populaire : un apprentissage par les situations, les expériences, les questionnements et les connaissances de chacune et chacun.

Outre nos interventions au sein des écoles et autres structures, nous recevons régulièrement de jeunes stagiaires dans nos locaux. Fin janvier, deux Zoé sont ainsi venues observer notre travail et tester elles-mêmes les outils de la radio (en réalisant notamment des chroniques et interviews), tout comme Pierre-Max en ce début février.

Notre radio sera présente le 27 mars 2024 à Pleyben au premier festival des radios scolaires en Finistère ; Véronique Muzeau y répondra aux questions des élèves de première du lycée de Cornouaille sur le journalisme lors d'une émission réalisée dans les conditions du direct et diffusée sur Radio Lycorn, la webradio du lycée.

Les principes de notre action culturelle et de nos ateliers

Transistoc'h / Radio Évasion se revendique comme un acteur de l'Éducation aux médias et à l'information (EMI) telle qu'elle est définie par le ministère de la Culture : un outil pour "permettre aux élèves d'exercer leur citoyenneté dans une société de l'information et de la communication, former des citoyens éclairés et responsables, capables de s'informer de manière autonome en exerçant leur esprit critique". Qu'elles aient lieu en milieu scolaire ou autre (milieu pénitentiaire) nos interventions visent à faire comprendre aux publics la notion de source d'information, l'importance du contexte, l'impact de la sélection et de la mise en forme, les conditions de réception. L'idée reste toujours de faire faire pour faire comprendre.

Dans la logique de cette ligne, notre équipe s'efforce aussi de sensibiliser ses publics aux méthodes scientifiques pour leur permettre de faire la part de ce qui relève de l'opinion ou de la croyance et ce qui relève de la connaissance.