Participer à la programmation musicale ou à la réalisation de reportages : de passionnantes missions de service civique chez Transistoc'h, radio associative du Finistère.

Transistoc'h propose trois missions de service civique d'octobre à mai/juin (8 à 9 mois) :

Deux missions orientées programmation musicale et soutien technique

Les volontaires animent en alternance une chronique de découverte musicale « Sonar » dans la ligne éditoriale de la radio : pop, rock, folk, musique du monde et électro pop. Le contenu est issu d'une veille quotidienne sur les sorties musicales selon les sources proposées à la radio, d'un échange avec les labels, artistes, attachés de presse... L'idée est de favoriser l’émergence culturelle des jeunes artistes, contemporains, qui ne viennent pas des canaux "mainstream" à grande diffusion. La réalisation de Sonar passe par l'écriture de la chronique, l'enregistrement, le montage audio et publication web.

Les volontaires peuvent aussi assister les bénévoles dans la réalisation technique de leurs émissions.

Une mission de soutien à la rédaction locale par la réalisation de reportages

Les reportages sont réalisés sur le territoire : prise de contact en fonction des directives de la rédaction, déplacement sur le terrain pour interviews et captations, montage, habillage et publication sur le site internet. Les volontaires découvriront la richesse du Finistère à travers celles et ceux qui inventent, fabriquent, expliquent le monde de demain.