Vous voulez soutenir votre radio préférée ? Devenez mécène !

Vous écoutez Transitoc'h / Radio Évasion…. c’est bien ! Vous aimez nos émissions musicales, notre quotidienne avec des vrais morceaux de Finistère dedans ? Notre programmation musicale aussi ? Vous pouvez soutenir Radio Évasion par vos dons ou votre mécénat.

Suivez ce lien sur HelloAsso

Bénéficiez d'un avantage fiscal en devenant mécène de Transitoc'h/ Radio Évasion

La loi n° 2003-709 du 1er août 2003 a créé la réduction d'impôt mécénat qui peut être octroyée aux particuliers et aux entreprises.

Particuliers : vous pouvez réduire votre impôt grâce au mécénat

Vous bénéficiez de la réduction d'impôt mécénat au titre de vos dons consentis aux œuvres et organismes d’intérêt général (c'est notre cas) : la réduction d'impôt s’élève à 66 % des dons effectués à ces organismes dans la limite de 20 % du revenu imposable du mécène.

À noter : la réduction d'impôt mécénat est accordée à la condition de joindre à votre déclaration d'impôt sur le revenu le justificatif du don délivré par l'organisme bénéficiaire.

Entreprises : réduction d'impôt mécénat

Votre réduction d'impôt pour mécénat est égale à 60 % du montant des dons effectués dans la limite de 0,50 % du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par l'entreprise.

Pour les versements effectués au cours des exercices clos à partir du 31 décembre 2019 la limite est à 10 000 € ou 5 ‰ du chiffre d'affaires annuel HT si ce dernier montant est plus élevé.

À noter : le bénéfice de la réduction d'impôt pour mécénat est réservé aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition. Les dons effectués depuis le 1er janvier 2015 doivent être déclarés non plus sur une déclaration spéciale mais sur la déclaration globale et unique des réductions et crédits d'impôt, laquelle doit obligatoirement être souscrite par voie électronique avec le formulaire n° 2069-RCI (XI de l'article 1649 quater B du Code général des impôts).