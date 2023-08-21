La programmation musicale de Transistoc'h

Indépendante, plutôt rock, mais ouverte, Transistoc'h privilégie les musiques actuelles, catégorie éminemment floue et multiforme. Notre programmation musicale est à dominante rock, pop, folk, world et électro, mais nos émissions musicales s'aventurent sur d'autres terrains, du metal à la chanson française, en passant par le reggae, le hip-hop ou le classique. Et on a dans l'idée de vous surprendre.

Une programmation musicale, c'est comme le fromage, si elle a du caractère, c'est mieux ! Celle de Transistoc'h privilégie donc les artistes qu'on n'entend pas partout, qui savent nous faire entendre des créations originales et personnelles, du Finistère ou d'ailleurs...

On aime surprendre et fouiner : notre équipe de programmation évite de suivre les grands courants et de vous proposer ce qu’on entend sur toutes les autres radios. Cela demande un travail de recherche et d’écoute minutieux, mais passionnant. La playlist de Transistoc'h se doit d’être unique !

Mais on n’invente pas pour autant l’eau chaude ; la playlist s’appuie entre autres sur les trouvailles des programmateurs des salles de concert et festivals musicaux du Finistère : Run ar Puns à Châteaulin, La carène à Brest, Novomax à Quimper, Quai Ouest Musiques (production et organisation d’événements comme le festival du Bout du monde de Crozon), les Vieilles charrues de Carhaix… ou parfois d'un peu plus loin comme les Transmusicales de Rennes.

Dans l'émission Sonar, chronique quotidienne ou presque, vous entendrez les nouveautés préconisées par l'équipe de programmation.

Au fil de la journée, on vous propose aussi des playlists thématiques et même des titres Gold qui vous plongeront peut-être dans la nostalgie.

De nombreuses émissions musicales pour presque tous les goûts

Pour les styles spécifiques, notre grille fourmille d'émissions musicales : Le bistrot des copains pour la chanson française à texte, Play it loud pour les classiques du rock, Ça c'est de la musique pour le blues rock plus contemporain, Roots'secours pour le reggae et ses parentes, Metal an tan qui vous parle même en breton, Métaclassique pour les musiques dites "classiques", Solénoïdes et ses sonorités aux frontières du réel, Hip-hop loves you, le Superson des Sixties, Déclectic jazz, Maudits blues, Rock à la casbah...

Avec la Souterraine radio, vous découvrirez des artistes encore méconnus, entre fraicheur et promesses.