L'équipe de notre radio peut réaliser des contenus qualitatifs et personnalisés pour les musées et écomusées, centres d’art contemporains, centres de découverte, centres d’interprétation, offices de tourisme et services culturels des villes d’art et d’histoire, Petites cités de caractère, sites naturels remarquables du Finistère.

Depuis les sentiers sonores pour parcourir des sites naturels ou patrimoniaux jusqu’aux séquences d’audioguides pour les musées d’art, de science ou de société, en passant par les diaporamas ou expositions de photographies sonores, les réalisations peuvent être très variées et offrir à vos publics un véritable bonus !

Les contenus peuvent aussi bien prendre la forme de saynettes fictionnelles que d’interviews de spécialistes, d’immersions dans des ambiances sonores ou encore de fausses émissions de radio.

Nous sommes à votre écoute pour traduire les atouts de votre site en sons captivants.

Notre prestation de création de contenus audio et audioguides

Notre prestation de réalisation des contenus audio de visite de sites du patrimoine culturel ou naturel, de centres culturels, scientifiques ou artistiques peut comprendre tout ou partie de ces différentes options :

conseil et accompagnement dès la conception

écriture ou adaptation de l’écrit pour l’oral

interviews et enregistrements d’experts (in situ ou en studio)

captation d’ambiances sonores

enregistrement des commentaires ou des fictions en studio

post production : montage, habillage, mixage

Nous pouvons aussi assurer la post-production - montage, habillage, mixage - des contenus sonores réalisés par vos soins comme les collectages de mémoire et captations d'ambiance.

Le devis intègre la préparation éventuelle en amont (visioconférence), les déplacements, selon les modalités définies avec vous et la post-production des podcasts. Les équipements de diffusion ne sont pas de notre ressort même si nous pouvons assurer des préconisations.

Le plus : de véritables professionnels des contenus audio, des interviews, et un matériel technique de qualité (pour captation en studio ou en reportage)

Des ateliers radio au cœur de l'expo !

« ce qu'on apprend n'est jamais détaché de qu'on ressent » Dominique Trudeau, chef de l’action éducative au Musée McCord

C'est une forme de médiation culturelle et scientifique participative et numérique originale que vous pouvez proposer à vos publics : la réalisation d'ateliers radio autour des collections permanentes du musée ou d'une exposition. Les productions peuvent ensuite enrichir le parcours de visite de votre structure.

La formule peut aussi s'adapter aux Villes d'art et d'histoire, sites archéologique, jardins botaniques et autres sites remarquables pour offrir un parcours décalé, une médiation créative et originale, pour toucher le jeune public ou un public en situation de handicap visuel.

Notre équipe de réalisation de contenus audio et audioguides

Véronique Muzeau : journaliste radio depuis 1996, diplômée de sciences-po et du Centre de formation des journalistes de Paris. Elle anime 3 à 4 émissions d’une heure en direct chaque semaine sur Radio Evasion, avec un plateau d’invités, en studio ou hors studio. Elle est aussi animatrice occasionnelle de débats publics et formatrice à l’expression audio auprès de tous types de publics adultes (professionnels de musée, étudiants, scientifiques, bénévoles de la radio… ).

Pierre-Yves Boussard : chargé d’action culturelle de Radio Evasion depuis 2013 , il anime toutes sortes d’ateliers radio en partenariat avec l’Education nationale ou d’autres structures (centres sociaux, médiathèques) auprès d’un vaste public de jeunes, de 7 à 18 ans.

Jeanne Blanchard : documentariste et animatrice d’ateliers pour Radio Evasion, Jeanne travaille aussi bien avec des enfants dans un cadre scolaire qu’avec des personnes âgées en Ehpad. Elle privilégie l’approche intimiste autour de thèmes de société. Elle construit ses formations en partenariat avec des associations, dans le Finistère mais aussi à l’étranger (Madagascar, Portugal, Grande-Bretagne, Roumanie, Pologne) pour proposer un regard croisé entre le local et l’international.

Ils nous ont fait confiance pour réaliser des contenus audio de visite et audioguides dans le Finistère

Vous pourrez entendre ici quelques réalisations passées

Depuis 2010, l'équipe de Radio Evasion a réalisé plusieurs types de contenus sonores de découverte culturelle, scientifique, touristique avec :