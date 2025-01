Un podcast audio est un média porteur à condition qu'il soit de qualité professionnelle, tant sur le fond que sur la forme. Notre radio assure des formations sur mesure en Finistère.

Un podcast vous permettra de fidéliser votre audience, de cibler votre communication, de valoriser votre association, votre collectivité ou votre entreprise… s’il est de bonne qualité.

Au-delà de l’intérêt de votre contenu, le podcast doit être irréprochable du point du vue du son, de l’écriture, de la construction, de la diction, du ton, et de l’habillage.

Radio Évasion réalise vos podcasts professionnels, institutionnels, promotionnels : interview de vos équipes, chroniques, reportages sur vos sites, etc. Mais si vous souhaitez vous lancer vous-même dans le podcast, nous pouvons aussi assurer une formation sur-mesure.

Une offre de formation au podcast audio en Finistère, modulable

Notre offre de formation à la réalisation d'un podcast est modulable : d’un simple atelier d’initiation d’1h30 à la formation longue de 5 jours voire davantage.

Le devis intègre la préparation en amont et tout déplacement, selon les modalités définies avec vous, et le suivi post-formation si besoin.

Le plus : un accès éventuel au studio de Radio Évasion

Une formation au podcast audio par la pratique

Nos formations passent au minimum par l'écoute de productions sonores et par une démarche active qui part de votre expérience de l'audio.

Nous abordons aussi bien l'écriture et la scénarisation du podcast que la recherche des sujets, la préparation des interviews sans oublier le matériel et les conditions techniques ainsi que la diffusion et la promotion de son podcast audio.

L'équipe de formation à la réalisation de podcasts audio

Pierre-Yves Boussard : chargé d’action culturelle de Radio Évasion depuis 2011, il anime toutes sortes d’ateliers radio en partenariat avec l’Éducation nationale ou d’autres structures (centres sociaux, médiathèques) auprès d’un vaste public de jeunes, de 7 à 18 ans.

Véronique Muzeau : journaliste radio depuis 1996, diplômée de sciences-po et du Centre de formation des journalistes de Paris. Elle anime 3 à 4 émissions d’une heure en direct chaque semaine sur Radio Évasion, avec un plateau d’invités, en studio ou hors studio. Elle est aussi animatrice occasionnelle de débats publics. Depuis 2010, elle forme tous types de publics adultes à l’expression audio, professionnels de musée, étudiants, scientifiques, bénévoles de la radio…Ses formations visent essentiellement à transmettre les bases du journalisme, les techniques d’écriture propres à l’oral et les techniques de médiation et vulgarisation par l’audio.

Jeanne Blanchard : documentariste et animatrice d’ateliers pour Radio Évasion, Jeanne travaille aussi bien avec des enfants dans un cadre scolaire qu’avec des personnes âgées en Ehpad. Elle privilégie l’approche intimiste autour de thèmes de société.

Nos références en formation à la réalisation de podcasts audio en Finistère