Radio Évasion, association agréée “jeunesse et éducation populaire” fait découvrir le média radio au travers d’ateliers et d’initiations à la création audio et à l'expression orale auprès de publics diversifiés du Finistère.

Toute l’année, nous menons ces ateliers dans le Finistère, voire ailleurs en Bretagne et même dans le monde entier à distance dans le cas de certains projets. Nos ateliers radio s'adaptent à des publics très variés : jeunes (scolaires, structures spécialisées, centres de loisirs), adultes en formation professionnelle ou personnes âgées en Ehpad.

Education aux médias et à l'information par la radio

Depuis quelques années, l'éducation aux médias et à l'information a pris une importance capitale face à la multiplication et à la diffusion des infox. Notre pédagogie est simple : c'est en pratiquant qu'on comprend profondément ce que signifie informer. Nous invitons donc le public, essentiellement scolaire, a réaliser des émissions radio de A à Z, de la recherche d'information à l'enregistrement de l'émission.

Il nous paraît important de promouvoir et de rechercher les moyens de mettre en œuvre une éducation aux médias qui :

● vise à l’enrichissement culturel médiatique de l’individu et à son ouverture

● est harmonieuse et fait appel à l’ensemble des techniques et des formes d’expression médiatique

● tient compte de l’évolution des usages numériques

● vise à faire reconnaître la parole des enfants, des jeunes et de nos bénévoles sur notre périmètre de diffusion

● fait connaître et appliquer les grands principes et le respect déontologique du métier de journaliste

● respecte le cahier des charges de l’Arcom (ex CSA)

Education artistique et culturelle en radio

Activité créative en soi, la radio est aussi un vecteur pour faire découvrir d'autres expressions artistiques, notamment celles qui sont dotées d'une dimension sonore : musique, théâtre, conte, danse... mais les arts littéraires peuvent aussi bénéficier d'un traitement radiophonique intéressant par le biais de lectures ou l'écriture de fictions sonores.

L'approche des arts graphiques et visuels en radio peut donner lieu à un travail particulièrement stimulant et créatif : commentaires ressentis d'œuvres picturales (dessins, peintures), radio au musée, accompagnement musical de tableaux, etc.

La réalisation de sentiers sonores, de reportages en lien avec des expositions peut aussi être l'occasion d'une sensibilisation concrète des jeunes à l'ethnologie ou à la sociologie.

Intérêts éducatifs et sociaux de nos ateliers radio

Nous privilégions une pédagogie de la relation, du respect de l’autre, de l’expérimentation et de la mise en action. La prise de parole est accessible à toutes et tous et permet l’acquisition de

connaissances, valeurs et règles nécessaires à l’éveil de la curiosité, à un véritable esprit critique, à la tolérance et à la solidarité.

Notre activité de médiation avec le média radio permet :

● l’épanouissement individuel de nos publics à travers une activité culturelle originale

● à chaque individu de percevoir, comprendre, s’exprimer, prendre des responsabilités

● à chaque individu de trouver sa place dans la société en la découvrant de façon méthodique, par le canal de toutes les activités d’expression et de communication

● à chaque individu de découvrir les métiers de la radio et des médias. Radio Evasion en tant qu’acteur médiatique local du territoire est disposé à accompagner les projets des bénévoles ou des jeunes en situation d’orientation

● de prendre confiance en ses capacités d’expression et valoriser cette parole