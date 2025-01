Au centre du Finistère, Transistoc'h (ex Radio Évasion) est une radio de catégorie A, autrement dit une radio associative. Vous y entendrez une programmation musicale rock, pop, folk, électro à nulle autre pareille et les voix des personnes qui fabriquent le territoire.

30 ans d'histoire, de Radio Évasion à Transistoc'h

La radio a émis pour la première fois en 1994, profitant de l’essor des radios “libres” après la loi de 1981. Elle émettait alors depuis Rosnoën et était animée par une poignée de passionnés, bénévoles.

Après avoir obtenu l'autorisation permanente de diffusion en 2001, elle s’est professionnalisée progressivement avec l’embauche de salariés à partir de 2009, tout en restant portée par les membres très dynamiques de l’association AFER.

Radio Évasion a aussi étendu sa zone de diffusion en 2011 grâce à l’émetteur situé sur la commune de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h (co-financé par cette dernière) ; et elle a déménagé, quittant Rosnoën pour le Faou en 2013.

Lasse d'être confondue avec d'autres radios nommées "Évasion" en France (nom très en vogue dans les années 1980), la station change de nom en 2024 pour devenir Transistoc'h. C'est à la fois un clin d'œil aux postes de radio vintage, à la langue bretonne (qu'on ne pratiques pas) et à la transition écologique, thème qui nous est cher. Prononcez ce nom à la finistérienne "oc'h" comme un "r" guttural.

La radio qui touche le cœur du Finistère

Au milieu c’est mieux ! La zone de diffusion de Transistoc'h couvre le centre Finistère, de Crozon à Carhaix, de la mer à la terre, de la presqu’île de Crozon - Aulne maritime au Poher.

Et de Brest à Quimper, on vous accompagne agréablement, au fil de la voie express N165 ou du TER avec un détour par le pays de Landerneau-Daoulas et celui de Pleyben-Châteaulin-Porzay.

Vous nous entendez aussi du côté de Locronan et jusqu’aux portes de Douarnenez.

En gros, notre territoire se confond avec celui du Parc naturel régional d’Armorique.

Le potentiel d'auditoire couvert en FM est d'environ 400 000 personnes (un peu moins de la moitié des habitants du Finistère).

L'AFER : association pour favoriser l'expression radiophonique

À l’origine de la radio, il y a une association, l’AFER (Association pour la favorisation de l’expression radiophonique) créée en 1994. Sans ses bénévoles, la radio n’existerait pas. Ils sont actuellement une quarantaine, plus ou moins impliqués, certains depuis le départ, d’autres pour un temps seulement, et pas forcément à l’antenne.

Et ce n’est pas parce qu’il s’agit d’une radio qu’on se retrouve forcément au micro. Vous pouvez vous aussi adhérer à l’association pour nous aider à la faire fonctionner : tous les coups de main sont les bienvenus, même le secrétariat, le bricolage ou le ménage !

Les programmes sont réalisés en grande partie par des bénévoles et des membres d'associations de la région. Toutefois, un personnel permanent est nécessaire à la bonne marche de la radio.

Cinq salariés soutenus par des volontaires en service civique

La radio compte actuellement 5 salariés : un coordonnateur, une et un chargés d'éducation aux médias (ateliers pour tous publics), une animatrice et un animateur d’antenne.

Elle propose chaque année deux ou trois missions de service civique pour soutenir la programmation, la diffusion et la rédaction.

Les stagiaires en observation ou en professionnalisation sont aussi les bienvenus. N’hésitez pas à poser votre candidature !

Les objectifs et la ligne éditoriale de Transistoc'h

Du caractère, on en a forcément, on est Bretons !

Le nôtre se compose d’abord de musiques actuelles, mais avec une large ouverture et l’envie de surprendre. Notre programmation musicale est à dominante rock, pop, folk et électro, mais nous accueillons sur nos ondes des émissions de reggae, de metal (et même en breton), de hip-hop local ou international, de musiques latines, de jazz ou de classique…

Les voix que vous entendrez sur nos ondes ont aussi de la personnalité ! On les capte avec un esprit lui aussi ouvert et un principe : vous faire écouter celles et ceux qu’on entend rarement ailleurs, alors qu’elles et ils ont des savoirs, des histoires, des idées, des impressions, des expériences à transmettre, en particulier sur le Finistère !

Transistoc'h est une radio largement ouverte, sa grande proximité avec la population locale en fait sa principale caractéristique.

Transistoc'h : une radio citoyenne, apolitique et laïque

La ligne éditoriale de la radio constitue l’ossature sur laquelle tous les programmes s’articulent. Elle s'accorde à l'objet et au projet associatif de l'AFER qui souhaite :