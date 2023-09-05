Mentions légales du site internet de Radio Evasion
Transistoc'h (ex Radio Évasion) est une radio locale basée au Faou, qui émet depuis les hauteurs de Quimerc’h sur la commune de Pont-de-Buis-les-Quimerc’h dans le département du Finistère.
Son nom officiel est l’association AFER (Association pour Favoriser l’Expression Radiophonique) et son objet social est de porter le projet d’une radio d’éducation populaire.
Adresse :
1, Venelle des Écoles
29590 Le Faou
Contact yann@transistoch.bzh
Téléphone : 02 98 81 00 21
La direction de la publication est assurée par les membres du Conseil d’administration de l’association AFER :
Alexia Guignard, Sophie Couka, Garlonn Bertholom, Basile Montagne et Jean-Louis-Millet
Hébergeur : Scaleway SAS - BP 438 - 75366 Paris CEDEX 08 - RCS Paris B 433 115 904