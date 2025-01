Le Labo des savoirs est une émission radio hebdomadaire consacrée aux sciences et à la culture scientifique.

Tous les champs du savoir scientifique sont les bienvenus dans ce programme destiné au grand public.

En plus d'être une émission radio, Le labo des savoirs est une association constituée d’une trentaine de bénévoles qui réalisent ce programme. Cette équipe est constituée dans sa grande majorité de doctorantes et doctorants et d’étudiantes et étudiants que des spécialistes accompagnent.

Le Labo des savoirs est une proposition faite à toutes celles et tous ceux ceux qui souhaitent découvrir le journalisme scientifique et la création sonore. C’est aussi une volonté : celle de faciliter l’accès aux savoirs et aux connaissances scientifiques, de créer des intersections entre la recherche et le public citoyen. Au programme, des interviews et des chroniques !

Pour écouter les émissions du Labo des Savoirs, rendez-vous sur le site internet de l'émission.