La Corlab, Coordination des radios locales associatives bretonnes, pilote régulièrement des productions collectives d'émissions. C'est ici que vous pourrez les réécouter.

21 radios font partie de la Corlab qui fédère les radios associatives locales de Bretagne. Le rôle de cette association est aussi de lancer des projets communs, lesquels débouchent sur des productions sonores. Cette page vous montre la diversité et la multiplicité des projets réalisés. Ces émissions sont diffusées sur les ondes des différentes stations et sur notre radio régionale Dab+ BOA - Breizh on air.