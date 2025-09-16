Une heure par mois dans Transiscopie, on débat, on échange sur les thèmes du climat, de la justice sociale, de l’environnement, du monde associatif à Quimper et alentours. Les arts sonores et la poésie y ont aussi leur place.

Transiscopie est un magazine mensuel proposé par un petit collectif quimpérois désireux de débattre, d’échanger sur les thèmes du climat, la justice sociale, l’environnement, le monde associatif, et comme on veut aussi donner de la place à l’expression artistique, on y trouve aussi musique et poésie. Le tout accompagné de la création sonore organique de Didier Thibault qui nous offre tout l’habillage de l’émission.

Transiscopie tient son nom du "Transiscope", un portail web, créé par Alternatiba, qui cartographie des initiatives et alternatives portées par des citoyens, des collectifs, des associations.