Metal an tan est sans doute la seule émission consacrée aux multiples styles du metal et présentée en langue bretonne.

Animée par Visant "Boubou Foutouilhek" et enregistrée et triturée en multipistes et effets spéciaux par Bruno "Bleizfall de Breizhland" pour Radio Kreizh Breizh, Metal an tan est diffusée le jeudi à 20 h sur Radio Évasion.