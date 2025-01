Lem, comme

ission ou

agazine, c’est tous les jours du lundi au vendredi à 12h en direct et en rediffusion à 18 h sur Transistoc'h.

À l’intérieur, pendant une heure, on creuse le Finistère pour découvrir tout ce qui en fait le sel : des gens, des idées, des actions, des lieux…

Peu d’actualité, surtout du fond, pour des sujets d’économie, de société, d’environnement, de patrimoine et d’histoire, avec un soupçon d’art et de sport. Sans oublier les chroniques des bénévoles, des volontaires en service civique et même les coulisses de la vie de notre radio associative !