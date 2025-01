Deux heures d’émission pour découvrir le vaste univers des jeux avec des joueurs, des créateurs, des éditeurs, des événements ludiques. Ça passe par des interviews, des chroniques et même ça joue en direct ! Et les pauses musicales ajoutent à l’ambiance.

Animée par Alexis, Yann et Damien, Des luds et des plumes est une émission de Plum’ FM à Sérent. Sur notre antenne, vous pouvez l’écouter le dimanche à 18 h pour bien terminer la semaine et échapper au blues.

