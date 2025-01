Comment vont les filles est une correspondance sonore sur la maternité. En six épisodes, deux amies, chacune mères de deux filles, échangent sur leurs expériences et leurs sentiments en tant que mères. L’une vit à Berlin, l’autre à Brest.

Être mère, qu’est-ce que cela comprend ? se demandent Mira et Sarah. Les deux amies se confient l’une à l’autre au travers des lettres. Entre échange épistolaire et émission documentaire, elles parlent des idées que l’on se fait ou que l’on nous impose sur la maternité, racontent leurs grossesses et leurs accouchements, se demandent quoi et comment transmettre à leurs filles. Le tout est accompagné de chansons et d’extraits sonores du quotidien.

Mira Lina Simon basée à Berlin en Allemagne, traductrice et mère de 2 filles, et Sarah Blumenfeld basée à Irvillac en France, artiste visuelle, professeure de yoga et mère de 2 filles sont deux amies, liées par leurs âges, leurs préoccupations similaires, leurs désirs complémentaires. L’émission à deux voix reprend leurs échanges personnels sur la maternité et les lettres qu'elles s'envoient sur le thème : Comment vont les filles ?