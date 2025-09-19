Émission produite par Radio Balises, consacrée à la culture celtique, bretonne et apparentée, dépoussiérée.

Créée en 1997 par Stéphane Nicolo, nom de radio Stéphane Coyote Bleiz Prat (professionnel de radio depuis 1982), Celtarmoric atteint l'honorable compteur de 1500 émissions !

Présentée sous la forme d'un magazine journalistique, elle passe en revue l'actualité, la culture celtique, bretonne, apparentée et dépoussiérée, avec des infos pointues et vérifiées. On y entend des interviews de groupes, artistes, auteurs, rédacteurs, organisateurs de concerts, spectacles et festivals... on y présente des magazines, livres en lien avec les cultures celtiques.