Écouter le handicap à l'école : une réflexion pour les enfants et les adultes

Pendant deux ans, de 2024 à 2026, les enseignantes et les AESH de l'école Pierre Douguet à Dinéault, accompagnées de la psychologue scolaire et de l'éducatrice spécialisée du RASED, vont partir à l'étranger pour observer comment est pensé et mis en pratique l'accueil d'élèves en situation de handicap à l'école.

Mais les enseignantes et les AESH ne vont pas être les seules à se questionner sur le handicap et notamment sur le handicap à l'école. Les élèves, de la maternelle au CM, vont aussi se pencher sur la question !

Au programme, il y aura des échanges entre élèves et des rencontres avec des personnes en situation de handicap et des professionnel⸱le⸱s. Les élèves ont hâte de vous faire écouter leurs réflexions, leurs fictions sonores et leurs interviews !