Les Dragi-zan : une émission pour les grands et les très grands

Les dragi-zan c'est un mélange de dragibus et de bouts de zan, un mélange de grands et de très grands. Et oui, dans cette émission, les participants et participantes ont entre 9 et 99 ans. Alors des choses à comprendre ou des questions à poser, il y en a plein ! Heureusement, notre micro ne traine jamais loin...

Ce projet est réalisé en partenariat avec le centre social ULAMIR de la Presqu'île de Crozon. Cet atelier est subventionné par la DRAC Bretagne.