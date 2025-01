L'Aire Terrestre Radiophonique de Dinéault

L'Aire Terrestre Radiophonique : une découverte sonore de l'Aire Terrestre Éducative de Dinéault

A l'école Pierre Douguet à Dinéault, les élèves peuvent profiter de leur Aire Terrestre Éducative. C'est un lieu où les élèves doivent préserver la biodiversité. A Dinéault, l'ATE est juste à côté de l'école. Les enfants ont donc la chance de pouvoir y passer leurs récréations !

Tout au long de l'année, l'ensemble des élèves, des toutes petites sections aux CM2, ont pris le micro pour vous présenter leur ATE ! Les CM1-CM2 ont réalisé des chroniques et des interviews. Les CE ont travaillé le script de l'émission, ont enregistré des ambiances sonores et des interviews. Les GS-CP ont imaginé des emplois du temps des animaux, des insectes et des végétaux que les élèves peuvent voir sur l'ATE. Et les toutes petites sections, petites sections et moyennes sections ont chanté leurs plus belles comptines au micro de Transistoc'h.