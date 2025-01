Une radio associative comme la nôtre accueille des bénévoles qui partagent son projet. Il y a mille façons de participer.

Qui peut devenir bénévole de Transistoc'h ?

L'AFER (Association pour favoriser l'expression radiophonique) est une association reconnue d'intérêt public et association d'éducation populaire. Tout le monde peut donc y adhérer. Il suffit de se reconnaître dans ce que nous proposons et de payer une cotisation annuelle de 20 €.

Que peuvent faire les bénévoles de Transistoc'h ?

Bien sûr, les bénévoles peuvent faire de la radio au sens classique du terme : émission régulière si elles ou ils en ont les compétences et le temps, ou participation ponctuelle à des émissions : reportages, chroniques, voix-off, soutien technique, présentation d'une émission événement... Nous proposons au moins une fois par an des formations aux bénévoles qui veulent apprendre à réaliser des interviews, ou s'initier à l'écriture radiophonique.

On peut aussi préférer la technique et s'initier aux logiciels de production, diffusion, montage pour aider d'autres bénévoles à réaliser des émissions ou en appui à l'équipe salariée. On peut apporter son expertise informatique, électronique, comptable ou autre... pour la maintenance du site internet, l'entretien du matériel, la tenue des comptes ou des tâches administratives.

On peut même proposer des coups de main en bricolage, ménage, rangement, allez savoir ! Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues et des moments de convivialité sont organisés régulièrement.

Les bénévoles reçoivent la Nouilletteur à parution aléatoire qui les tient au courant de la vie de la radio.

Comment devenir bénévole de Transistoc'h ?

Prenez contact avec notre coordinateur Yann par mail yann@radioevasion.net ou par téléphone au 02 98 81 00 21 ; il vous expliquera tout !