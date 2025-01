La Corlab, Coordination des radios locales associatives de Bretagne, rassemble 20 radios locales associatives de Bretagne, de langue française ou bretonne. Elles comptent au total 80 personnes salariées et plus d'un millier de bénévoles. Cette mutualisation de nos savoir-faire, compétences et outils nous permet de réaliser des émissions et des études ou d'organiser des événements.

La Corlab a ainsi permis aux radios de travailler à la réalisation de programmes communs diffusés sur les différentes stations adhérentes : Biodiversité on air sur toutes les facettes de la biodiversité bretonne, mais aussi des reportages sur les acteurs et activités de l'ESS (Économie sociale et solidaire) de toute la Région : l'Économie autrement, l'Alimentation autrement, le Littoral autrement, l'Île aux femmes, le matrimoine breton, l'Europe autrement .

La Coordination permet aussi une plateforme d'échanges de programmes entre les radios membres.

Breizh on air Boa radio : les radios associatives bretonnes sur les ondes numériques du Dab+

La mutualisation renforce la visibilité des radios de catégorie A ; elle a aussi permis l'émergence d'une radio commune diffusée en Dab+ depuis le 12 juillet 2023 qui diffuse ses propres programmes et ceux des radios adhérentes : Breizh on air.

Plus d'information sur le site internet de la Corlab.