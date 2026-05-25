Tout bénévole de Transistoc'h peut animer une émission régulière depuis notre studio du Faou ou celui de Quimper pour la saison 2026-2027, d'octobre à juin. Voici quelques précisions sur la marche à suivre.

Et si vous aussi vous passiez de l'autre côté du micro ?

L’appel à projets d’émissions pour la saison 2026 - 2027 est ouvert !

Cet appel à projets radiophoniques a pour objectif de former la grille des programmes 2026-27 de la radio Transistoc’h ; antenne du Faou ou de Quimper.

Si vous y répondez, cela signifie que vous souhaitez proposer un rendez-vous régulier (hebdo, quinzomadaire ou mensuel) aux auditeurices, entre octobre 2026 et juin 2027.

Cet appel ne concerne pas :

Les personnes qui veulent proposer un projet ponctuel donnant lieu à une seule diffusion. Dans ce cas, ne remplissez pas ce formulaire et contactez Yann Simon.

Les animateurices qui veulent reconduire une émission et/ou de chronique en place, il suffit de contacter Yann Simon notre coordinateur yann@transistoch.bzh

Les producteurices indépendants ou qui produisent leur émission sur d’autres radios et veulent la proposer sur notre antenne (contacter la rédaction redaction@transistoch.bzh)

Pour les nouvelles propositions, merci de prendre connaissance au préalable des éléments ci-dessous.

Les prérequis pour déposer votre projet :

- A minima un niveau d’informatique courant.

- De la motivation pour gérer vous-même la technique. L’équipe de Transistoc’h vous forme, puis vous laisse les commandes : vous devenez responsable de votre émission de A à Z. Si l’aspect technique vous semble insurmontable, vous pouvez lancer un appel aux autres bénévoles.

-Il faut donc vivre dans le Finistère toute l’année.

Si votre projet est retenu, ce sera le moment d'adherer et être à jour de cotisation de l'AFER (Association pour favoriser l'expression radiophonique), association d'éducation populaire. Il faut bien se sentir aussi sur la même longueur d'ondes que notre équipe bénévole et salariée, en partageant les valeurs de l'association. Si vous ne savez pas comment adhérer, prenez contact avec notre coordinateur Yann par mail yann@radioevasion.net ou par téléphone au 02 98 81 00 21 ; il vous expliquera tout !

Vous bénéficierez d’un accompagnement technique et rédactionnel, en fonction du contenu proposé et de vos besoins : formation sur l’utilisation des studios, à la prise de son, au montage son, gestion de votre page internet (podcast + article).

Durant votre formation, vous réaliserez une émission/chronique « Zéro » - un pilote - enregistré dans les conditions du direct mais hors-antenne.

Si vous avez déjà réalisé des productions radiophoniques, vous pouvez nous en envoyer à l’adresse yann@transitoch.bzh



Notez ces quelques dates :

- 30 juin 2026 : clôture appel à projet d’émissions pour l’antenne de Transistoc’h

- En juillet – août 2026 : possibilité de visites des locaux, contacts avec l’équipe salariée, voire formations spécifiques si besoin pour les personnes dont l'émission est retenue.

- Notre saison radio commence le 1ᵉʳ octobre 2026 ; il faut donc prévoir de livrer le premier épisode de votre émission avant cette date.

Note sur la ligne éditoriale et couleur musicale de Transistoc’h

Transistoc’h est une radio d’éducation populaire. Elle existe depuis plus de trente ans et est installée au Faou (précédemment à Rosnoën et sous le nom de Radio Evasion jusqu’en 2024).

Vous allez donc, si votre projet est retenu, vous inscrire dans une culture et une histoire de cette radio et des valeurs qu’elle promeut et qu’elle défend.

Transistoc’h est une radio d’éducation populaire, curieuse, créative, laïque, solidaire. Nous ne diffusons pas de contenus liés à une religion ou un parti politique.

Très attachés à la culture scientifique et à la lutte contre les infox, nous ne souhaitons pas non plus diffuser de contenus en lien avec des pseudo-sciences.

La musique programmée sur Transistoc’h privilégie les productions non explicitement commerciales.

Si votre projet est retenu, Transistoc’h s’engage à diffuser vos productions et à les accompagner le cas échéant (notamment pour leur mise en place la 1ère saison). C’est également un engagement de votre part, celui de rester dans le cadre thématique de votre projet tel que vous nous l’avez proposé...et de tenir les échéances prévues (hebdomadaires, mensuelles, bimensuelles,...).

Faire partie de Transistoc’h

Être dans la grille des programmes, et donc devenir adhérents de Transistoc’h c’est avoir accès à :

Une formation technique en début de saison (ateliers collectifs + tutoriels + aide individuelle ponctuelle) :

Utilisation des studios (enregistrement et diffusion)

Montage sonore avec Reaper ou Hindenburg (in situ)

Prises de son

Site web et podcast

Mais aussi à :

des ateliers et formations collectifs, a minima pendant les vacances d’automne,

du prêt de matériel (enregistreurs et micro)

des moments de convivialité de l’association

une banque musicale et une bibliothèque (sur place)

Modalités d’adhésion

Pour être bénévole, vous devez réaliser une adhésion à l’association AFER :

- Adhésion individuelle : 20€

- Adhésion en tant qu’association : 50€