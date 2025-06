Le podcast de l'école de Quimerc'h

Le podcast de Quimerc'h vise à sensibiliser les élèves à l'égalité des genres à travers des interviews radio mensuelles, réalisées tout au long de l'année scolaire, en mettant en lumière les parcours de femmes de notre territoire.

Ce projet a permis aux élèves de découvrir et de valoriser les contributions des femmes de notre région dans divers domaines, tout en défiant les stéréotypes traditionnels. Il a été soutenu par la DRAC Bretagne.

Dix interviews ont été conduites avec des invitées locales. En collaboration avec l'équipe enseignante, plusieurs catégories d'invitées ont été définies : scientifiques, artistiques et environnementales. Chaque interview se déroulait en trois étapes : une conférence de rédaction pour déterminer les sujets et préparer les questions, la rédaction du script et la préparation de l'interview, et enfin, l'enregistrement de l'interview.