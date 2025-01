Latitudes, l’émission où les jeunes du monde entier se rencontrent au micro de Radio Évasion

Dans Latitudes, les élèves du Finistère et des jeunes francophones du monde entier se questionnent mutuellement sur des sujets de société : les transitions environnementales, l’égalité des genres, la liberté de la presse,…

De Madagascar à la Roumanie en passant par le Maroc et la Pologne, les jeunes de 8 à 21 ans se rencontrent et s’interrogent.

Ce projet est subventionné par le FONJEP (Fonds de coopération de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire), organisme partenaire du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères.