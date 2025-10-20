L'odyssée des ondes 2025-2026

L’Odyssée des Ondes est un projet radiophonique inclusif mené avec la radio associative Transistoc’h et plusieurs établissements scolaires du centre Finistère. Il offre aux élèves, notamment ceux inscrits dans des dispositifs ULIS, IME ou allophones, l’opportunité de prendre la parole, produire des émissions et développer leurs compétences numériques et médiatiques. À travers interviews, podcasts et créations sonores, ils deviennent acteurs de l’information, tout en renforçant leur confiance, leur esprit critique et leur capacité à coopérer. Le projet s’inscrit dans la dynamique du Territoire Numérique Éducatif et contribue à faire de l’école un lieu d’inclusion, d’expression et de citoyenneté.

Opération soutenue par l'État dans le cadre de l'action Territoires Numériques Éducatifs du Programme d'investissements d'avenir France 2030, opérée par la Caisse des Dépôts – Banque des Territoires.

Établissements partenaires : Collège Jean Moulin (Châteaulin) ; Collège Jean Jaurès (Huelgoat) ; Collège Louis Hémon (Pleyben) ; Lycée des métiers du bâtiment (Pleyben) ; Lycée des métiers de l’automobile (Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h) ; IME de Kerampuilh (Carhaix).