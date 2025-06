Du Coeur & Du Cul

Du Cœur & Du Cul : infos / débats / conseils

Vous avez été traumatisé par Difool ? Nous aussi.

Du Cœur et Du Cul, une émission qui questionne les relations, les genres, les identités, la santé sexuelle, et se veut dans une dynamique d'empowerment, de partage, d'échange. On déconstruit ensemble les diktats que nous imposent l'hétéropatriarcat même jusque dans nos lits et dans nos façons d'envisager nos relations affectives.

Du féminisme, de la bonne humeur et de l'autodérision au rendez-vous !